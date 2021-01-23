وزير الدفاع الأميركي الجديد يجري أول اتصال له..من هاتفه؟

2021/01/23 | 08:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن اول اتصال له مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ وكان العراق على رأس اولوياته....

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