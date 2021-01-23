ولاية تكساس تقاضي إدارة بايدن لتجميد ترحيل الأجانب

2021/01/23 | 08:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رفعت ولاية تكساس، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بشأن مذكرة تنص على تجميد عمليات ترحيل الأجانب غير الشرعيين.ورُفعت الدعوى في محكمة محلية فيدرالية في ولاية تكساس، وجاء في بيان المحكمة، “ألغت إدارة بايدن قوانين الهجرة التي سنها الكونغرس، في اليوم الأول من توليها المنصب، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها.وبذلك، فقد تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف إنفاذ الهجرة”. وأضافت المحكمة، “سيضر هذا الإبطال غير القانوني ولاية تكساس بشكل فوري لا يمكن إصلاحه في حال لم يتم فرض القانون”، وفقا لنص الدعوى.[…]

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