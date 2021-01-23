العراق يتصدر أجندة أول اتصال هاتفي يجريه وزير الدفاع الأميركي الجديد

2021/01/23 | 08:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

بحث وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن، السبت، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أهم القضايا التي تتعلق بأفغانستان والعراق.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان تابعه "ناس"، (23 كانون الثاني 2021)، إن أوستن "ناقش القادة أهمية القيم المشتركة والوضع الراهن، بما في ذلك الحفاظ على موقف دفاع واحتواء قوي للناتو، واستمرار المهام في أفغانستان والعراق".

وأكد البنتاغون إن هذا أول اتصال هاتفي قام به الوزير بعد استلام مهامه.

واعتمد الكونغرس الأميركي، الجمعة، تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.

ووافق مجلس الشيوخ، على ترشيح لويد أوستن وزيرا للدفاع.

وبتعيينه وزيرا للدفاع يصبح أول أمريكي من أصل أفريقي يترأس وزارة الدفاع.

ويبلغ أوستن من العمر 67 عامًا وهو برتبة جنرال، وخدم في عدة دول، وأحيل إلى التقاعد عام 2016.

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