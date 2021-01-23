“زيارة حاسمة وخلافات قائمة”.. البارزاني في بغداد قبيل تمرير الموازنة

2021/01/23 | 09:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، السبت، عن وجود معارضة سياسية لاتفاق بغداد اربيل ، مبينة ان زيارة نيجرفان البارزاني ستكون حاسمة قبيل اقرار الموازنة.

وقالت شيخ دلير في تصريح لـ/المعلومة/ ان” القوى السياسية مازلت مختلفة بشان حصة كردستان من الموازنة وهناك معارضة من قبل قوى سياسية لحصة الاقليم”.

واضافت ان ” رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني سيصل الاسبوع المقبل على رأس وفد كردي موحد قبيل التصويت على الموازنة للاتفاق على الموازنة”.

وتابعت ان “بعض القوى في بغداد تريد من اربيل تسليم كامل حصتها النفطية مقابل منحها الاستحقاق المالي في حين ان الاتفاق الحالي بين حكومتي بغداد واربيل هو تسليم 250 الف برميل من نفط كردستان يوميا فضلا عن 50% من ايرادات المنافذ الحدودية”.انتهى/ 25د

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