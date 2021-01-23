2021/01/23 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

156 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، عن موعد محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في عملية عزله.

وقال شومر، في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، 22 كانون الثاني 2021، إنه "بعد إعداد البيانات سيبدأ الطرفان عرض حججهما خلال الأسبوع الذي يبدأ من 8 شباط المقبل"، مبينا ان "تحديد موعد بدء محاكمة ترمب سيسمح لفريق الاتهام من مجلس النواب ومحامي ترمب بالاستعداد للعملية في مجلس الشيوخ".

واوضح ان " مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ"، مشيرا إلى أنه "سيسرع إجراءات محاكمة ترمب رغم محاولات تأخيرها"، مبينا أن المحاكمة ستكون "كاملة وعادلة".

وصوت مجلس النواب الأميركي، يوم 13 كانون الثاني الجاري، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترمب، الذي ترك منصبه يوم 20 كانون الثاني مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

جدير بالذكر انه لم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترمب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موعد محاكمة ترمب في عملية عزله) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موعد محاكمة ترمب في عملية عزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).