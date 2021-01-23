2021/01/23 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ملاحقة عناصر داعش المتورطين بقتل العراقيين داخل تركيا بدل الحديث عن احتلال العراق, مبينا ان موقف الحكومة العراقية يجب ان يكون صارم لمنع اردوغان من تهديد سنجار.

وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن احتلال قضاء سنجار بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني اسلوب هجومي فج لا يمكن السماح به مطلقا”.

واضاف ان “القانون الدولي لا يسمح بان تقوم دولة بعملية عسكرية داخل حدود دولة ثانية ذات سيادة وعلى العراق التحرك في مجلس الامن الدولي لمنع تركيا من اقامة قاعدة عسكرية في سنجار”، مبينا أن “موقف الحكومة يجب ان يكون صارم لمنع اردوغان من احتلال سنجار واقامة قاعدة كما جرت ذريعة احتلال بعشيقة في نينوى وانشاء قاعدة فيها للجيش التركي”.

ولفت السورجي إلى أنه “كان الاجدر بالعراق استباق اودوغان ومطالبته بمطاردة الالف من الدواعش المتسببين بقتل العراقيين داخل تركيا وهم يجوبون الشوارع دون حساب”.انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الكردستاني: كان الاجدر باردوغان ملاحقة داعش بدل تهديد سنجار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الكردستاني: كان الاجدر باردوغان ملاحقة داعش بدل تهديد سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).