العمليات المشتركة تؤكد لـ/ نينا / : بغداد واطرافها مؤمنة بالكامل

2021/01/23 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة ان العاصمة بغداد واطرافها مؤمنة بالكامل .وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا : ان القوات الامنية تنتشر في جميع مناطق العاصمة ومداخلها ومخارجها ايضا وان الخطط الامنية في تغيير مستمر وان امكانيات القوات الامنية جيدة جدا في التصدي للارهابيين .ولفت الى ان قيادة العمليات المشتركة والاجهزة الاستخبارية تواصل ليل نهار من اجل الوصول الى الجناة والارهاببين الذين ساعدوا الارهابيين بتنفيذ الهجوم الانتحاري الارهابي في منطقة الباب الشرقي .واكد ان قيادة العمليات المشتركة ابلغت جميع الاجهزة الامنية على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الخاصة بحماية المواطنين وخاصة في الاسواق والمحال التجارية التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لافتا الى ان الاجهزة والقوات الامنية بدأت بتنفيذ الخطط والاجراءات تتناسب وحجم التحديات الامنية في البلاد./انتهى9

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