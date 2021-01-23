تاريخ الدين: الدين في الشرق الأدنى - مالك ابوعليا

2021/01/23 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجم1- الدين في بلاد ما بين النهرينكان التطور التاريخي في بلاد ما بين النهرين مُشابهاً للتطور في مصر، وكان، في كثيرٍ من النواحي، متوازياً معه.



لذلك، على الرغم من ضعف الروابط التاريخية المُباشرة بين مصر وبلاد ما بين النهرين، على الأقل في الفترة ......





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