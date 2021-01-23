2021/01/23 | 09:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم السبت، أن حجم العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار، مشيرة الى أنها جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد.وقال الصفار في تصريح صحفي، إن “الانفاق العام في الموازنة سيشهد تخفيضاً واضحاً”، لافتاً الى أن “اللجنة حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات”.واضاف الصفار أن “حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 ترليون دينار ،وأن التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصفار: العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصفار: العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصفار: العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).