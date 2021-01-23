حملة الشهادات العليا يطالبون بتوفير فرص عمل لهم

2021/01/23 | 09:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، وفداً يمثل عدداً من خريجي الجامعات وحملة الدراسات العليا، في المقر العام للحزب.وبحسب بيان للحزب وصل “النور نيوز” نسخة منه “استمع العزاوي خلال اللقاء إلى مطالب وهموم ابناءه الخريجين وحملة الشهادات العليا، وفي مقدمتها توفير فرص العمل لهم واستيعاب طاقاتهم وكفاءاتهم”.ودعا العزاوي الحكومة العراقية، وكافة …

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