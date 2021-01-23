سواريز يتفوق على ميسي في ترتيب هدافي الدوري الليغا

2021/01/23 | 09:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انتزع الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، من زميله السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وأحرز سواريز هدفين لفريقه أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” ليقوده للفوز على مضيفه إيبار (2-1) في اللقاء الذي جمعهما، أمس الخميس، ضمن الجولة 19 من الليغا.ورفع سواريز “العضاض” رصيده بعد هذه الثنائية إلى 11 هدفا منها هدف واحد فقط من ضربة جزاء، ليتساوى مع ميسي الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء، وبالتالي تفوق الأورغوياني على الأخير بعدد الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء، كما أن فريقه أتلتيكو مدريد لعب مباراة أقل من برشلونة.وفي ما يلي ترتيب قائمة […]

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