الخارجية الأمريكية تبدأ بمراجعة تصنيف “الحوثي” منظمة إرهابية

2021/01/23 | 09:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها بدأت في مراجعة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية، لاتخاذ قرار بهذا الشأن، بعد أن تبنته الإدارة السابقة بعهد دونالد ترامب.ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم الخارجية، أنّ الوزارة “تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء عملية مراجعة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، واتخاذ قرار في هذا الشأن”.وسبق أن …

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