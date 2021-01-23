مدرب اسود الرافدين يستدعي نجم النفط

2021/01/23 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، استدعاء نجم نادي النفط محمد داود لصفوف اسود الرافدين.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدرب المنتخب الوطني قرر استدعاء مهاجم نادي النفط محمد داود لصفوف المنتخب”.

واوضح ان “داود سيتواجد في معسكر المنتخب الوطني بمحافظة البصرة لمواجهة المنتخب الكويتي في السابع والعشرين من الشهر الحالي وسيمنحه فرصة لإثبات امكانياته”.

يذكر ان داود يقدم مستويات جيدة رفقة فريقه النفط وساهم امس بفوز فريقه على الطلبة في دوري الكرة الممتاز.



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