2021/01/23 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين ان الحد الاعلى لمنح الموظفين قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية تبلغ ١٠٠ مليون دينار.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “من شروط منح القرض ان يكون الموظف مستمر بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين”.

واشار البيان الى ان “يغطي ٥٠ بالمئة من راتبه الكلي مبلغ القسط الشهري للقرض”.

التالي

منذ 11 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”49″ المسجلة اليوم

منذ 12 ساعة

صحة النجف تحذر من زيادات متوقعة باصابات كوفيد- 19

منذ 15 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل تواصلها مع الشركات المنتجة للقاح كورونا

منذ 18 ساعة

إتلاف 30 الف كيس يستخدم في الغش التجاري في منفذ طريبيل

منذ 19 ساعة

الصحة تسجل 685 اصابة جديدة بكورونا

منذ يوم واحد

كاظم الساهر يعلق على تفجيرات بغداد

منذ يوم واحد

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 202 المسجلة اليوم

منذ يومين

المرور تعلن طباعة جميع لوحات المركبات

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”44″ المسجلة اليوم

منذ يومين

محافظ بغداد يوعز بتشكيل لجنة عاجلة لانجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: الحد الاعلى لقروض شراء الوحدات السكنية 100 مليون) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: الحد الاعلى لقروض شراء الوحدات السكنية 100 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).