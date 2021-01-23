2021/01/23 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعى مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، نجم نادي النفط محمد داود لصفوف اسود الرافدين لمشاركة في المباراة الودية أمام النفط.

وقال المنسق الاعلامي لنادي النفط جمعة الثامر في تصريح لـ”تقدم”، إن “المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس اتصل بإدارة النفط ليبلغها بلاعبي الفريق الذي تم استدعائهم للمنتخب”.

واوضح ان “كوركيس اكد ان اللاعب محمد دواد تم استدعائه للتشكيلة وسيلعب في مباراة الكويت الودية المقرر اقامتها في السابع والعشرين من الشهر الحالي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد داود.. احدث الاضافات لصفوف اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد داود.. احدث الاضافات لصفوف اسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).