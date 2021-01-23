وسائل اعلام: هجوم بالصواريخ قرب مطار بغداد

2021/01/23 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام عربية بسقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي فجر اليوم السبت 23/1/2021.

وقالت قناة العربية الحدث ان عملية امنية واسعة انطلقت للبحث عن منصة اطلاق الصواريخ، مضيفة بأن الهجوم الصاروخي كان يستهدف القوات الأميركية المتمركزة قرب المطار.

واشارت القناة الى ان محاولة استهداف قواعد أميركية بالعراق تعد الأولى في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جانبها نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مصادر صحافية عراقية بأن منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة للجيش الأمريكي قامت بالتصدي للهجوم الصاروخي.

وبحسب شهود عيان فقد سقط أحد الصواريخ على مناطق سكنية.



كما لم ترد أي تفاصيل حول سقوط ضحايا أو إصابات جراء القصف الصاروخي على محيط مطار بغداد.

وكانت قد دشنت قاعدة فكتوري الأميركية نهاية العام الماضي منظومة دفاع جوية من نوع C-RAM بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة بمحيط المنطقة الخضراء والمطار.

يذكر ان خلية الاعلام الامني لم تصدر اي بيان لحد الآن ولم تذكر وسائل الاعلام العراقية اي خبر عن الهجوم.

PUKmedia / وكالات

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