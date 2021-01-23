اللجنة المالية: الموازنة ستكون جاهزة نهاية الاسبوع الحالي

2021/01/23 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 سيكون جاهزا الاسبوع الحالي، فيما اشارت الى استمرار المناقشات حول الموازنة.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية مستمرة بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

واوضح: ان اللجنة المالية لديها اجتماع اليوم مع ممثلي القطاع الخاص والاكاديمين ويوم غد الاحد لدينا اجتماع آخر مع المحافظين لمناقشة تخصيصات المحافظات في الموازنة.

واضاف: ان اللجنة المالية تعقد اجتماعات يومية مع الجهات الحكومية، مؤكداً ان اللجنة استلمت جميع الملاحظات والمقترحات حول الموازنة.

واوضح: ان اللجنة المالية ستبدا بتعديل الموازنة واعتقد بان مشروع القانون سيكون جاهزا للتصويت نهاية الاسبوع الحالي.

PUKmedia خاص

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