لقاء يجمع بايدن ورئيس وزراء كندا الشهر المقبل

2021/01/23 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، يوم أمس الجمعة، أن جاستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على الاجتماع الشهر المقبل في أعقاب اتصال هاتفي بين الزعيمين تعهدا فيه بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا في أمريكا الشمالية.ونقلت وكالة “رويترز” بيان مكتب الرئيس ترودو وجاء فيه: “يحرص ترودو على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد […]

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