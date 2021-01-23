2021/01/23 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لحوم حمراء

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

172 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد باحث في جامعة "يورك" الكندية"، ان تناول اللحوم الحمراء لها أثر سلبي عندما يتقدم الإنسان في العمر.

وقال الباحث روي يونغ، إنه يتوجب عليا أن ننتبه إلى البروتينات التي نتناولها حتى وإن كانت مفيدة، مبينا ان "البروتينات التي نحصل عليها من خلال اللحم تحدث الأثر السلبي وغير المرغوب فيه بسبب مادة تعرف بهيدروجين السولفيد".

وأوضح يونغ، أن "البروتينات التي تدخل جسمنا عن طريق تناول اللحم تجبر أنسجة الجسم، على إفراز هيدروجين السولفيد، وهو غاز سام له رائحة شبيهة بالبيض الفاسد لو اشتمه الإنسان".

ويحتاج الجسم بالفعل إلى هذا الغاز، لكن بكميات محدودة، وهو ما يعني أن الإكثار من اللحم هو المشكلة، وليس تناولها بشكل معتدل.

ويتعرض المفرطون في تناول اللحم، لاضطرابات صحية كثيرة عندما يتقدمون في العمر، مثل الكولسترول وارتفاع ضغط الدم.

وبين الباحث، أن "جسمنا يقوم بإفراز هذا الغاز الذي يعرف بـ"H2S" على شكل جزيئات تؤدي وظيفة مرسلات كيميائية"، لكن تبين لعلماء الصحة أن إفراز هذه المادة مرتبط أيضا بنظامنا الغذائي.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كشفت دراسات طبية أن التقليل من بعض المواد الغذائية يساعد على بقاء الإنسان في حالة أفضل عندما يتقدم في العمر.

وكشف الخبراء أن التقليل من منسوب مادة "السولفور" وما تحتوي عليه من أحماض أمينية، بإمكانه أن يزيد أمد الحياة بشكل ملحوظ.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحث كندي: تناول اللحوم الحمراء له أثر سلبي لدى كبار السن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحث كندي: تناول اللحوم الحمراء له أثر سلبي لدى كبار السن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).