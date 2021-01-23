الرافدين يحدد السقف الأعلى لقروض شراء الوحدات السكنية

2021/01/23 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد مصرف الرافدين، السبت (23 كانون الثاني 2021)، السقف الأعلى لقروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحد الاعلى لمنح الموظفين قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية يبلغ 100 مليون دينار".

وأضاف، أن "من شروط منح القرض ان يكون الموظف مستمر بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين".

واشار بيان المصرف، الى ان "شريطة أن يغطي 50 بالمئة من راتبه الكلي مبلغ القسط الشهري للقرض".

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