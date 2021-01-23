أحد أهم نجوم ريال مدريد يفكر في الرحيل

2021/01/23 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه نادي ريال مدريد مشكلة كبيرة خلال الصيف القادم فيما يتعلق بخط دفاعه في ظل عدم التجديد لقائد الفريق سيرجيو راموس حتى اللحظة في الوقت الذي يفكر فيه زميله الفرنسي رافائيل فاران في الرحيل عن النادي.

ورغم التقارير التي أكدت إتمام ريال مدريد للاتفاق مع النمساوي دافيد ألابا للانضمام للفريق قادمًا من بايرن ميونخ الصيف القادم، ربما لتعويض الرحيل المحتمل لراموس، إلا أن المشكلة تضاعفت في ظل دراسة فاران للرحيل عن النادي بنهاية الموسم، حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن،" النجم الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا يؤمن أنه أكمل مرحلته في ريال مدريد ويرغب في الرحيل إلى وجهة جديدة".

ولفتت "سبورت" إلى أن،" هناك بعض الأسباب ربما تقف وراء تفكير فاران في مغادرة قلعة الميرينجي، أولها أن الوقت الحالي يبدو مثاليًا بالنظر إلى سن اللاعب، إذ سيصل إلى ناديه الجديد في قمة نضجه الكروي وقبل وصوله إلى سن الثلاثين".

كذلك، سيكون رحيل اللاعب الصيف الصيف القادم مفيدًا لريال مدريد من ناحية الحصول على مقابل مادي بدلًا من رحيله في صيف 2022 مجانًا حين ينتهي عقده مع الميرينجي.

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