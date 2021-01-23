الرافدين: الحد الاعلى لقروض شراء الوحدات السكنية ١٠٠ مليون دينار

2021/01/23 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اوضح مصرف الرافدين ان الحد الاعلى لمنح الموظفين قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية تبلغ ١٠٠ مليون دينار.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان" من شروط منح القرض ان يكون الموظف مستمرا بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين" وان يغطي ٥٠ بالمئة من راتبه الكلي مبلغ القسط الشهري للقرض./انتهى8

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