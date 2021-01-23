الرافدين يحدد قروض شراء الوحدات السكنية بـ 100 مليون دينار

2021/01/23 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان الحد الاعلى لمنح الموظفين قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية تبلغ 100 مليون دينار.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "من شروط منح القرض ان يكون الموظف مستمر بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين"، مشيرا الى ان " هذا المبلغ يغطي 50 بالمئة من راتبه الكلي مبلغ القسط الشهري للقرض".

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