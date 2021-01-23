مصرف الرافدين يعلن الحد الأعلى لمنح قروض شراء الوحدات السكنية

2021/01/23 | 10:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، السبت، أن الحد الاعلى لمنح الموظفين قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية يبلغ 100 مليون دينار.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تقلى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2021)، أن "من شروط منح القرض ان يكون الموظف مستمر بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين" .

وأشار البيان الى أن " الكلي مبلغ القسط الشهري للقرض يغطي ٥٠ بالمئة من راتبه".

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