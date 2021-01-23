تستضيف وفدين خلال 24 ساعة.. المالية النيابية تبدأ الصياغة النهائية للموازنة

2021/01/23 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تعتزم اللجنة الماليّة إنهاء صياغة موازنة 2021 وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، في حين دعت هيئة رئاسة البرلمان، الى ضرورة زيادة التخصيصات للأجهزة الامنية في ظل الوضع الأمني الحالي.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة المالية مستمرة في منـاقشاتها بشأن الموازنة التي اصبحت شبه منتهية وبدأت بصياغتها النهائية، لذلك فانه من المحتمل ان تعرض الموازنة للتصويت نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”.

واضاف كوجر، ان “اكبر معضلة للموازنة هي حصة الاقليم التي قد تحسم اليوم مع وصول وفد من الاقليم الى بغداد لحسم حصتهم من الموازنة والتوصل الى اتفاق شبه نهائي بشأنها”، مستدركا ان “اللجنة ستستضيف اليوم وفداً من الاقتصاديين، كما سيكون لها استضافة غدا الأحد للمحافظين للوقوف على موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات والاستماع الى ارائهم وبهذا تنهي اللجنة استضافتهم الخاصة بالموازنة”.

وبين كوجر ان “اللجنة عملت العديد من التغييرات منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار الى 150 ملياراً، اضافة الى فقرة الاستقطاعات من الموظفين، واتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113”، منوها بان “خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 ترليون و600 مليون دينار».

واشار الى ان “اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار”، مؤكدا ان “الشيء الوحيد الذي بقي ثابتاً في الموازنة هو سعر صرف الدولار مقابل الدينار».



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