2021/01/23 | 10:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير المكتب الاعلامي لنادي النفط جمعة الثامر ان ادارة النادي تلقت اتصالاً هاتفياً من المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس يخبرهم باستدعاء المهاجم محمد داوود الى صفوف الوطني.

الثامر في تصريح خاص لـ 7sky تحدث : ان كاتانيتش قرر استدعاء داوود في مباراة منتخبنا الوطني الودية مع الكويت.

وسيواجه منتخبنا الوطني المنتخب الكويتي في السابع والعشرين من الشهر الجاري في البصرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش يقرر استدعاء محمد داوود لودية الكويت 7 SKY TV.

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