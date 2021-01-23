الرافدين يعلن الحد الأعلى لمنح قروض شراء الوحدات السكنية

2021/01/23 | 10:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن الحد الاعلى لمنح الموظفين قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية يبلغ 100 مليون دينار.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن “من شروط منح القرض ان يكون الموظف مستمر بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين” .وأشار البيان الى أن ” […]

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