رواية (ماركس العراقي) ح 5 - عباس علي العلي

2021/01/23 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي مرحبا أنا رجلحسب العرف الرسمي والقانوني أنا الآن رجل في الثامنة عشر من عمري، لم أعد ذلك المراهق الذي يعشق الفوضى ويحلم بالمجد، علي أن أكون رجلا من الآن وأتصرف كما يتصرف الرجال من حولي وأشاركهم كما يروني وأرى ذاتي، حصرت أهتمامي كله في العمل في محل جدي الذي غير مهنته بعد أن أدركته الشيخوخة ولم يعد مناسبا له أن يبقى كما أعتاد، الآن أصبح شبه تاجر صغير يتعامل مع تجار بغداد في بيع الأثاث المنزلي ......





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