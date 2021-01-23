مدام بوفاري لجوستاف فلوبير (2) - محمد زكريا توفيق

2021/01/23 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق تبدأ الرواية بطفولة تشارلز بوفاري.



فهو منبوذ في مدرسته الجديدة، يتعثر في الدراسة، لا تكف الأطفال عن مضايقته والسخرية منه.



عندما يكبر، نجده بليدا يفتقر إلى الموهبة كطبيب.



هو الآن طبيب فقير لا ينال الاعجاب من أقرانه.



والدته لا تزال تسيطر على حياته، وهي المرجع الأخير لأهم قراراته.



دفعته لدراسة الطب دون رغبته، وأقنعته بالزواج من أرملة ثرية دون إرادته.



الأرملة تموت بعد الزفاف مباشرة، تاركة لتش ......





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