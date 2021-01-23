الرافدين: الحد الاعلى لقروض شراء الوحدات السكنية ١٠٠ مليون

2021/01/23 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان الحد الاعلى لمنح الموظفين قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية تبلغ ١٠٠ مليون دينار.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “من شروط منح القرض ان يكون الموظف مستمر بالخدمة ويفضل ان يكون من الذين تم توطين رواتبهم على مصرف الرافدين”.واشار البيان الى انه “يغطي ٥٠ بالمئة من راتبه الكلي مبلغ القسط الشهري للقرض”.



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