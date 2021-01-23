كورونا يحصد حياة أكثر من مليوني شخص حول العالم

2021/01/23 | 10:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليونين و106 آلاف شخص، وتم تسجيل نحو 100 مليون إصابة حول العالم منذ بدء تفشي الوباء.وذكرت مركز الابحاث في جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوز فيها عدد الوفيات حتى الآن 414 ألفا، وسجلت أكثر من 24 مليونا و817 ألف […]

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