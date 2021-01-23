إصابة 100 من حرس حفل تنصيب بايدن بكورونا

2021/01/23 | 10:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول أمريكي أمس الجمعة، إن ما بين 100 إلى 200 من الحرس الذي نشر في العاصمة واشنطن لتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن هذا العدد قد يزيد لكنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة بين أكثر من 25 ألف جندي كانوا موجودين في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

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