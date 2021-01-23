2021/01/23 | 10:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية تحدد "مشكلات" تعترض إجراء الانتخابات في موعدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 10:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تحدد "مشكلات" تعترض إجراء الانتخابات في موعدها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تحدد "مشكلات" تعترض إجراء الانتخابات في موعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).