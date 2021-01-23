مجلس الامن الدولي يدين تفجير بغداد

2021/01/23 | 10:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الارهابي الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة بغداد، إلى العدالة.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: إن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي ضرب بغداد".

ودعا مجلس الامن إلى محاكمة مرتكبي ومنظمي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية، كما طلب من جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أن تتعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد.

هذا واستهدف تفجير ارهابي انتحاري مزدوج سوق شعبي في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا، مما ادى الى استشهاد واصابة العشرات من المواطنين الابرياء.

PUKmedia وكالات

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