تراجع بأسعار صرف الدولار أمام الدينار

2021/01/23 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ، السبت، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 23 كانون الثاني 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 145,500 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) 145,000 إلى 146,000 دينارا.

وفيما يلي أسعار الصرف في بعض المحافظات:

السليمانية / بورصة

145,500

البصرة / بورصة

145,400

الموصل / جملة

145,500

ديالى /جملة

145,750

ر.إ

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