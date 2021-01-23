نقاط أمنية تشدد الاجراءات في بغداد.. لا مرور دون تدقيق (صور)

2021/01/23 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

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شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم السبت، اجراءات امنية مشددة عقب تفجيرات "ساحة الطيران" الاخيرة.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (23 كانون الثاني 2021)، إن "النقاط التفتيشية الثابتة والمفارز التي انتشرت في بغداد منذ ساعات الصباح الاولى، بدأت بتنفيذ حملة تدقيق مكثفة لمعلومات المواطنين".

واضاف ان "هذه الاجراءات جاءت عقب التفجير الذي حصل في منطقة باب الشرقي"، مؤكدا أن "الجهات المعنية باشرت بتكثيف الجهد الاستخباري، تنفيذا لاوامر القائد العام للقوات المسلحة".

وشدد المصدر، على "ضرورة قيام المواطنين بالتعاون مع الاجهزة الامنية والتبليغ عن الحالات التي يشتبه بها".

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