وزارة النفط: أكثر من مليار برميل صادراتنا خلال عام 2020

2021/01/23 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، السبت، أن صادرات العراق النفطية خلال العام 2020 بلغت أكثر من مليار برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) في إحصائية على موقعها الرسمي، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن مجموع الصادرات النفطية للعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل.

وبينت أن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهرياً، موضحة أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 38 دولاراً و86 سنتا للبرميل.

وأشارت سومو إلى أن مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق المصدرة عن طريق موانئ البصرة بلغت ملياراً و60 مليونا و454 ألف برميل، بإيرادات بلغت 40 ملياراً و488 مليون دولار.

وتابعت بأن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في كركوك عن طريق ميناء جيهان التركي بلغ 33 مليوناً و8 الاف برميل، بإيرادات بلغت ملياراً و196 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات من حقل القيارة 617 مليوناً و894 ألف برميل، بإيرادات بلغت 12 مليوناً و765 ألف دولار.

وذكرت سومو أن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن بلغ مليونين و265 ألف برميل بإيرادات بلغت 58 مليوناً و381 ألف دولار، مبينة أن الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية.

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