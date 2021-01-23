أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في بغداد والمحافظات لهذا اليوم

2021/01/23 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد - السعر في بورصة الكفاح 145,500....السعر في الصيرفات ( تقريبي ) 145,000146,000———-————————-النجف / بورصة145,650————————السليمانية / بورصة 145,500--———————البصرة / بورصة145,400--———————الموصل / جملة145,500————————-ديالى /جملة145,750

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