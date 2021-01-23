دراسة أمريكية تجيب على إمكانية تناول مصابي كورونا أدوية ضغط الدم

2021/01/23 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أظهر بحث علمي حديث أجري في جامعة بنسلفانيا الأميركية، أن استخدام أدوية ضغط الدم لدى المصابين بكورونا، يعتبر آمنا، خلافا لدراسات سابقة، حسب موقع "إذاعة kyw " المحلية في فيلادلفيا.

وشملت الدراسة، عشرات المصابين بكوفيد-19 وضغط الدم، جميعهم اضطروا لدخول المستشفيات، لكن بعضهم (75) أخذ دواء الضغط، فيما توقفت البقية (77) عن تناوله، بحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة لانسيت ريسبايروتوري ميديسين الطبية.

وقالت الدكتورة جورادنا كوهين من قسم علم الأوبئة في جامعة بنسلفانيا إن الدراسة أظهرت "أن لا فرق بين المرضى الذي أخذوا دواء ضغط الدم وأولئك الذين توقفوا عن تناوله، من حيث مخاطر المرض وشدته"، سواء انتهى بدخول قسم العناية المركزة، أم التنفس الاصطناعي، أم الوفاة.

ويعتبر مرض ضغط الدم من الأمراض الشائعة في العالم، وهناك نحو 48 مليون شخص في أميركا يتعاطون عقار ضغط الدم.

ولهذا السبب، تقول جوردانا، أنها وفريقها قررا إجراء هذه الدراسة، محذرة من أن التوقف عن تناول أدوية ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى على المدى الطويل.

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