حصر إستقطاع الرواتب بهذه الفئات في العراق

2021/01/23 | 10:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة المالية النيابية في العراق انها تتوقع بان يتم اقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 خلال 10 أيام....

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