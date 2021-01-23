خبير يكشف تفاصيل مهمة عن تفجيري بغداد

2021/01/23 | 10:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، يوم امس الجمعة، تفاصيل مثيرة عن طريقة تفجيري الطيران وسط بغداد....

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