العراقيون: السعودية شريان

2021/01/23 | 10:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية وامريكا وجهان لعملة واحدة وهم السبب في ماحدث في ساحة الطيران، هذا ما اجمع عليه العراقيون بعد تفجير بغداد الدامي....

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