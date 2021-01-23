"سيناريو قاتم".. وفاة شخص كل ست دقائق بكورونا في ساو باولو البرازيلية

2021/01/23 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية عن إغلاق الحانات والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يتسبب بوفاة شخص واحد كل ست دقائق.

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