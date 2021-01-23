تصدير 5 الاف طن من الطماطم العراقية الى السعودية

2021/01/23 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وافقت وزارة الزراعة، على تصدير 5 الاف طن من محصول الطماطم الى السعودية.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي في بيان إنه “تمت الموافقة على تصدير 5 الاف طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، من الفائض عن الإستهلاك المحلي، ليصل مجموع ما تم تصديره من المحاصيل الزراعية، الى المملكة، إلى 12500 طن، خلال 32 يوما”.

واضاف أن “ذلك يأتي في اطار تعظيم موارد الدولة”.

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