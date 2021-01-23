خلال عام 2020.. العراق يصدر أكثر من مليار برميل نفط

2021/01/23 | 10:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة النفط، السبت، أن صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار برميل، مبينة أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.

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