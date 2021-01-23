انخفاض في أسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2021/01/23 | 10:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية والتي شهدت انخفاضا طفيفًا في اسعار البورصة، حيث بلغ سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح اول الامس الخميس 145,550، فيما جاءت الاسعار اليوم السبت كما ياتي:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

145,500

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

145,000

146,000

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النجف / بورصة

145,600

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السليمانية / بورصة

145,500

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البصرة / بورصة

145,400

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الموصل / جملة

145,500

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ديالى /جملة

145,750

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