وداعًا.. شاعر العراق الكبير الفريد سمعان - فهد المضحكي

2021/01/23 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي في مطلع الشهر الحالي غيَّب الموت الشاعر والكاتب المسرحي العراقي الفريد سمعان (1928-2021) عن عمر ناهز الـ 93 عامًا، ينتمي سمعان إلى جيل من المثقفين الذين بدؤوا تجربتهم في الكتابة في عقدي الاربعينيات والخمسينيات، حيث شهد العراق حراكًا سياسيًا مكثفًا قادته تيارات قومية ويسارية انجذب معظمهم إليها.كان المناضل سمعان كما تشير الأدبيات أحد أبرز الأصوات الأدبية التي انتسبت إلى الحزب الشيوعي العراقي ......





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