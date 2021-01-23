2021/01/23 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد ليلة أمس

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ثلاثة صواريخ اطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس"، لافتة الى أن "صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد ليلة أمس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد ليلة أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).