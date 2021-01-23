استهداف جديد لمطار بغداد الدولي بصواريخ الكاتيوشا فجراً

2021/01/23 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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شن مسلحون مجهولون فجر اليوم السبت هجوماً بواسطة صواريخ الكاتيوشا استهدف محيط مطار بغداد الدولي.

وكشف مصدر امني لـ"السومرية نيوز" ان أربعة صواريخ استهدفت محيط المطار قرب القاعدة الاميركية، فيما أطلقت منظومة الC-RM المضادة للصواريخ نيرانها للدفاع عن القاعدة العسكرية الامريكية، ما سبب تضرر عدد من منازل المواطنين في المناطق القريبة من المطار، وكشف المصدر الامني ان موقع اطلاق صواريخ الكاتيوشا من منطقة حي الجهاد القريبة من مطار بغداد الدولي، فيما لم يسفر الهجوم عن اي خسائر في الارواح سوى اضرار مادية لممتلكات المواطنين.

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