2021/01/23 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ.

وقالت الخلية في البيان ان "ثلاثة صواريخ اطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس".

واضاف البيان أن "صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، مما أدى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

وتابع: "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).